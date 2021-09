Visite libre de l’église paroissiale d’Ortiporio ! Village d’Ortiporio, 18 septembre 2021, Ortiporio.

Visite libre de l’église paroissiale d’Ortiporio !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Village d’Ortiporio

Entourée par le cimetière et érigée sur une hauteur ceinturée de terrasses un peu à l’écart des différents hameaux et quartiers formant le village d’Ortiporio, l’église paroissiale dédiée à saint Augustin (Sant’Austinu) est un véritable petit joyau de l’art baroque de la Castagniccia. _**Une façade à l’architecture originale**_ Vraisemblablement construite au début XVIIe siècle (1602), elle possède en effet une façade occidentale des plus originales. Celle-ci présente un plan vertical légèrement concave et comporte deux niveaux surmontés d’un fronton. La porte principale est flanquée de deux paires de colonnes cylindriques jumelées elles-mêmes soutenues par deux volutes encastrées dans le mur. L’ensemble est surmonté d’un cartouche tout en volutes mais avec un intérieur vide d’ornement. Une ouverture ovale postionnée au second niveau est également agrémentée de nombreux décors. _**L’apport des sources pour la connaissance de l’édifice**_ Depuis sa construction, à laquelle ont oeuvré les maîtres-maçons Domenico, Angelo Bonfanti et Onesto, l’édifice a fait l’objet de nombreuses campagnes de travaux que les sources écrites documentent assez précisément, notamment en 1727, en 1763, en 1865 puis en 1905. La porte principale, qui est datée et signée à son revers, remonte quant à elle à 1859. Ornée de décors floraux, elle a été réalisée par un sculpteur milanais du nom de Ronchi. _**Une oeuvre de Giacomo Grandi parmi le mobilier de l’église**_ Le tableau du maître-autel, qui représente l’apothéose de saint Augustin et qui serait datable du 3e quart du XVIIIe siècle, a été attribué, par l’historien de l’art Michel-Edouard Nigaglioni, à Giacomo Grandi, peintre d’origine milanaise établi à Monticello (Balagne) puis à Quercitello (Castagniccia) et dont l’activité est attestée de 1746 à 1772.

Dans le strict respect des gestes barrières et des mesures sanitaires en vigueur à la date de la manifestation. Événement susceptible d’être annulé en cas de conditions météorologiques défavorables.

Visite libre de l’église paroissiale Saint-Augustin d’Ortiporio !

Village d’Ortiporio Village 20290 Ortiporio Ortiporio Haute-Corse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:00:00