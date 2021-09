Pruno Village de Pruno Haute-Corse, Pruno Visite libre de l’église paroissiale de Pruno ! Village de Pruno Pruno Catégories d’évènement: Haute-Corse

Mentionnée en 1646 dans le procès-verbal de visite pastorale de Mgr Marliani, évêque de Mariana et Accia, l’église de l’Assomption date probablement du début du XVIIe siècle. Eglise succursale jusqu’à la fin du XIXe siècle, elle fait l’objet, au cours de cette période, de deux importantes campagnes de travaux. Le premier chantier, postérieur à 1833, date de l’établissement d’un devis de restauration de 3 000 francs par le maître maçon Orso Giacinto Santoni, concerne la réfection des voûtes et de la toiture ainsi que la reprise des maçonneries. La seconde intervention, postérieure à 1846, a trait quant à elle à la remise en état de trois chapelles latérales frappées d’interdit par l’Ordinaire en raison de leur vétusté et des menaces d’effondrement de leur couvrement voûté.

