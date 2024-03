Visite libre de l’église Parc et jardins du château du Troncq Le Troncq, samedi 1 juin 2024.

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Accueil commenté dans l’église et/ou visite libre.

Parc et jardins du château du Troncq 476 rue Nicolas Le Cordier, 27110 Le Troncq Le Troncq 27110 Eure Normandie 06 16 87 61 07 http://www.chateaudutroncq.com Parc du XVIIIe s. récemment restauré alliant tradition et modernité. Potager fleuri, vergers, pigeonnier, bosquets d’agrément réguliers, avenue de Tilleuls, cour d’honneur. Entre Elbeuf et Le Neubourg, par la D 80

Eglise du Troncq © Yves Leroy