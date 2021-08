Oloron-Sainte-Marie Église Notre-Dame Oloron-Sainte-Marie, Pyrénées-Atlantiques Visite libre de l’église Notre-Dame Église Notre-Dame Oloron-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie

Pyrénées-Atlantiques

Visite libre de l’église Notre-Dame Église Notre-Dame, 17 septembre 2021, Oloron-Sainte-Marie. Visite libre de l’église Notre-Dame

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Église Notre-Dame

### Située au coeur du quartier des foires et des marchés, l’église Notre-Dame est la plus récente des églises d’Oloron Sainte-Marie (XIXe siècle). Son clocher culmine à 19m de haut. À voir également, à l’intérieur de l’édifice, les décors peins de Paul-Louis Delance.

Gratuit. Entrée libre.

Située au coeur du quartier des foires et des marchés, l’église Notre-Dame est la plus récente des églises d’Oloron Sainte-Marie (XIXe siècle). Église Notre-Dame Place Gambetta, 64400 Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Armendius Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Église Notre-Dame Adresse Place Gambetta, 64400 Oloron-Sainte-Marie Ville Oloron-Sainte-Marie lieuville Église Notre-Dame Oloron-Sainte-Marie