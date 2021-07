Bussy-Saint-Georges Église Notre-Dame-Du-Val Bussy-Saint-Georges, Seine-et-Marne Visite libre de l’église Notre-Dame du Val Église Notre-Dame-Du-Val Bussy-Saint-Georges Catégories d’évènement: Bussy-Saint-Georges

Seine-et-Marne

Visite libre de l’église Notre-Dame du Val Église Notre-Dame-Du-Val, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Bussy-Saint-Georges. Visite libre de l’église Notre-Dame du Val

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Notre-Dame-Du-Val

### L’église Notre-Dame du Val **Une architecture contemporaine à découvrir.** Visitez librement l’église Notre-Dame du Val à l’achitecture contemporaine ! Projet des architectes Henri Gonot et Philippe Marcenac, Notre-Dame-du-Val est l’église du futur avec son dôme d’une quarantaine de mètres de diamètre et de douze mètres de haut, son clocher, sa flèche de verre d’une portée de trente-cinq mètres. Venez découvrir la symbolique architecturale de cet édifice cultuel.

Port du masque obligatoire et respect des gestes barrières de rigueur.

Découvrez la symbolique architecturale de l’église Notre-Dame du Val. Ce projet des architectes Henri Gonot et Philippe Marcenac est l’église du futur. Église Notre-Dame-Du-Val 33 Boulevard Thibaud-de-Champagne 77600 Bussy-Saint-Georges Bussy-Saint-Georges Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T12:30:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bussy-Saint-Georges, Seine-et-Marne Étiquettes évènement : Autres Lieu Église Notre-Dame-Du-Val Adresse 33 Boulevard Thibaud-de-Champagne 77600 Bussy-Saint-Georges Ville Bussy-Saint-Georges lieuville Église Notre-Dame-Du-Val Bussy-Saint-Georges