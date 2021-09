Visite libre de l’église Notre-Dame de Vimoutiers Église Notre-Dame de Vimoutiers, 18 septembre 2021, Vimoutiers.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Notre-Dame de Vimoutiers

Construite entre 1888 et 1896, l’église Notre-Dame de Vimoutiers remplace un ancien édifice des XVe et XVI siècles. L’industrie de la toile de Vimoutiers, mondialement connue, était en plein essor. La précédente église était devenue trop petite… Les vitraux de l’église ont été réalisés par le célèbre maître verrier _**Gabriel Loire**_ de Chartres, _peintre de la lumière et de l’espace_, qui a réalisé de nombreux vitraux sur tous les continents. Installés entre 1956 et 1965, ils sont le reflet de la peinture moderne et miroir de l’architecture moderne car conçus avec la technique nouvelle faite de dalles de verre taillées et de ciment. La lumière qui vient jouer dans les dalles de verre permet de révéler leurs couleurs remarquables. Vous découvrirez aussi la splendeur et la signification des vitraux, ainsi que le fonctionnement des orgues, y compris le poste du souffleur. Venez admirer ce patrimoine pour tous, cultuel, historique et culturel !

Venez découvrir l’histoire et les richesses de cette église, lors des présentations et des démonstrations, présentation possible des vitraux par l’association Les Amis des Orgues de Vimoutiers.

