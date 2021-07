Pontoise Église Notre-Dame Pontoise, Val-d'Oise Visite libre de l’église Notre-Dame de Pontoise Église Notre-Dame Pontoise Catégories d’évènement: Pontoise

Fondée en 1177 puis transformée au fil des siècles, cette église consacrée en 1599, a fait l’objet d’importants travaux de restauration et est désormais illuminée tous les soirs. _Horaires sous réserve de l’Office religieus le dimanche à 18h._

Église Notre-Dame 6 place Notre-Dame 95300 Pontoise Pontoise Notre-Dame Val-d'Oise

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

