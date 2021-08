Alby-sur-Chéran Église Notre-Dame de Plaimpalais Alby-sur-Chéran, Haute-Savoie Visite libre de l’église Notre-Dame de Plaimpalais Église Notre-Dame de Plaimpalais Alby-sur-Chéran Catégories d’évènement: Alby-sur-Chéran

D'inspiration byzantine, venez admirer l'œuvre de l'architecte savoyard Maurice Novarina ainsi que les vitraux d'Alfred Manessier. Église Notre-Dame de Plaimpalais Route de Plaimpalais, 74540 Alby-sur-Cheran, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

