Visite libre de l'église Notre-Dame de l'Assomption 2021-09-18 – 2021-09-19

Rouffach Haut-Rhin Découvrez le résultat des premiers travaux de restauration démarrés en janvier 2020 à l’église Notre-Dame de

Chacun pourra découvrir, le résultat des premiers travaux de restauration démarrés en janvier 2020 : portail principal avec ses frises finement sculptées dans le grès jaune de Rouffach, extérieurs de la nef et ses vitraux. Port du masque obligatoire. +33 3 89 78 03 00

dernière mise à jour : 2021-09-10

