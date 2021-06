Frichemesnil Église Notre-Dame de l'Assomption Frichemesnil, Seine-Maritime Visite libre de l’église Notre-Dame de l’Assomption Église Notre-Dame de l’Assomption Frichemesnil Catégories d’évènement: Frichemesnil

L’église Notre-Dame de l’Assomption, qui présente une nef unique, est surmontée d’un clocher couronné d’une flèche polygonale en ardoise. Cette église, datant des XIIIe, XVIe et XVIIe siècles, de plan allongé, est construite en grès, silex et pierre calcaire. A noter un magnifique retable du XVIIe siècle. Église des XIIIe, XVIe et XVIIe siècles, nef unique, plan allongé, retable du XVIIe siècle. Église Notre-Dame de l’Assomption Route de Clères, 76690 Frichemesnil Frichemesnil Seine-Maritime

