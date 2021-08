Chapaize Chapelle de Lancharre Chapaize, Saône-et-Loire Visite libre de l’église Notre Dame de Lancharre – Hameau de Chapaize Chapelle de Lancharre Chapaize Catégories d’évènement: Chapaize

De l’église prieurale des “dames de Lancharre” reste le transept et le chevet (XIe / XIIe siècles) les 3 nefs ont été démolies lorsque les religieuses se sont réfugiées à Chalon (1626). A l’intérieur, sont conservées d’exceptionnelles pierres tombales gravées, du XIIIe au XVe siècle. Il reste quelques vestiges du prieuré.

Venez découvrir l’église Notre-Dame de Lancharre, église priorale de l’époque romane située sur le territoire de la commune de Chapaize Chapelle de Lancharre Lancharre, 71460 Chapaize Chapaize Saône-et-Loire

