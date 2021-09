Bergheim Bergheim Bergheim, Haut-Rhin Visite libre de l’église – Journées du patrimoine Bergheim Bergheim Catégories d’évènement: Bergheim

Haut-Rhin

Visite libre de l’église – Journées du patrimoine Bergheim, 18 septembre 2021, Bergheim. Visite libre de l’église – Journées du patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-18

Bergheim Haut-Rhin L’église de Bergheim, construite au XIVème siècle, ouvre ses portes à l’occasion des journées du patrimoine! L’église de Bergheim, construite au XIVème siècle, ouvre ses portes à l’occasion des journées du patrimoine! +33 3 89 73 63 01 L’église de Bergheim, construite au XIVème siècle, ouvre ses portes à l’occasion des journées du patrimoine! dernière mise à jour : 2021-09-06 par

Détails Catégories d’évènement: Bergheim, Haut-Rhin Autres Lieu Bergheim Adresse Ville Bergheim lieuville 48.20497#7.36463