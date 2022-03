Visite libre de l’église en ouverture exceptionnelle Parc et jardins du château du Troncq Le Troncq Catégories d’évènement: Eure

Le Troncq

Visite libre de l’église en ouverture exceptionnelle Parc et jardins du château du Troncq, 4 juin 2022, Le Troncq. Visite libre de l’église en ouverture exceptionnelle

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Parc et jardins du château du Troncq Accueil commenté dans l’église et/ou visite libre

A côté du parc du château, ne manquez pas de découvrir l’église et l’if séculaire à la Vierge. Parc et jardins du château du Troncq 476 rue Nicolas Le Cordier, 27110 Le Troncq Le Troncq Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

Le Troncq Eure