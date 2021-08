Lusigny-sur-Barse Église Saint-Martin Aube, Lusigny-sur-Barse Visite libre de l’église Église Saint-Martin Lusigny-sur-Barse Catégories d’évènement: Aube

Lusigny-sur-Barse

Visite libre de l’église Église Saint-Martin, 18 septembre 2021, Lusigny-sur-Barse. Visite libre de l’église

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Martin

### Découvrez cette magnifique église du XVIe siècle et son mobilier remarquable ! Au cœur du Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient, découvrez la commune de Lusigny-sur-Barse et son église du XVIe siècle. Il s’y trouve notamment une sculpture de la Vierge datée du XIVe siècle, restaurée et mise en valeur, mais également les châsses provenant de l’abbaye de Larivour, ou encore les magnifiques vitraux sortis des ateliers Champignolle à Bar-le-Duc et Vincent Feste à Troyes.

Gratuit. Entrée libre.

Découvrez cette magnifique église du XVIe siècle et son mobilier remarquable ! Église Saint-Martin Rue du Maréchal Foch, 10270 Lusigny-sur-Barse Lusigny-sur-Barse Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aube, Lusigny-sur-Barse Autres Lieu Église Saint-Martin Adresse Rue du Maréchal Foch, 10270 Lusigny-sur-Barse Ville Lusigny-sur-Barse lieuville Église Saint-Martin Lusigny-sur-Barse