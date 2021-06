Mâcot-la-Plagne Église paroissiale Saint-Nicolas Mâcot-la-Plagne, Savoie Visite libre de l’église Église paroissiale Saint-Nicolas Mâcot-la-Plagne Catégories d’évènement: Mâcot-la-Plagne

Savoie

Visite libre de l’église Église paroissiale Saint-Nicolas, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Mâcot-la-Plagne. Visite libre de l’église

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église paroissiale Saint-Nicolas

Elle date de 1679 – 1682 et a été reconstruite en 1806 après avoir été brûlée par le Comité Révolutionnaire d’Aime en 1794. C’est en franchissant son seuil que l’œil est surpris par des décors baroques et polychromes. Colonnes torses, ors, couleurs, statues, tableaux, nous racontent l’histoire de l’église et des communautés de montagne. Visite des colonnes torses, ors, couleurs, statues et tableaux, afin de découvrir l’histoire de l’église et des communautés de montagne. Église paroissiale Saint-Nicolas 73210 Mâcot-la-Plagne, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Mâcot-la-Plagne Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Mâcot-la-Plagne, Savoie Étiquettes évènement : Autres Lieu Église paroissiale Saint-Nicolas Adresse 73210 Mâcot-la-Plagne, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Mâcot-la-Plagne lieuville Église paroissiale Saint-Nicolas Mâcot-la-Plagne