Église des XIIe et XIIIe siècle, remaniée à plusieurs époques, elle est inscrite à l’inventaire des monuments historiques depuis 1931. Depuis la fin du XXe siècle, elle a fait l’objet de plusieurs campagnes de restaurations extérieures et en 2020/2021 a été entièrement restaurée à l’intérieur.

Visite libre dans le respect des règles sanitaires mises en place.

Visite libre de l'église de Saint-Victor (03) : une église entièrement restaurée en 2020/2021 à l'intérieur.

