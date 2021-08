Aoste Eglise de Saint-Didier d'Aoste Aoste, Isère Visite libre de l’église de Saint-Didier d’Aoste Eglise de Saint-Didier d’Aoste Aoste Catégories d’évènement: Aoste

Visite libre de l'église de Saint-Didier d'Aoste

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

L’histoire de cet édifice, un des rares du canton à être conservé pour partie dans son état médiéval, remonte au Moyen-Age. Alors, appartenant au diocèse de Belley, elle est par la suite administrée, à l’époque moderne, par les seigneurs Gratet de Dolomieu. Après la Révolution et le Concordat, elle perd son statut de paroisse. C’est alors que Saint-Didier est réunie à la paroisse d’Aoste, en Isère. Aujourd’hui, elle ravie les visiteurs, pour son architecture romane, surplombée par un lourd clocher carré massif, postérieur au Moyen-Age.

entrée libre, respect du protocole sanitaire en vigueur

Découverte libre de cet édifice , l'un des rares du canton à être conservé en partie dans son état médiéval Eglise de Saint-Didier d'Aoste route des Savoie 38490 AOSTE Aoste Isère

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

