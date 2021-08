Visite libre de l’église de Saint André d’Hebertot Eglise de Saint André d’Hébertot, 18 septembre 2021, Saint-André-d'Hébertot.

Visite libre de l’église de Saint André d’Hebertot

Eglise de Saint André d’Hébertot, le samedi 18 septembre à 15:00

A la rencontre de l’Art roman —————————– Le choeur, la tour clocher et les murs de la nef sont d’art roman et datent des X° et XI° siècles. Une chapelle, côté nord, est de style ogival (appartient au style gothique). De nombreux objets cultuels et culturels ont été restaurés comme une statue de la Vierge à l’Enfant du XVI°s, un chapier à tiroir en éventail et 4 tableaux.

Mesures sanitaires en vigueur

Eglise romane des XIe et XIIe siècles

Eglise de Saint André d’Hébertot 14130 Saint-André-d’Hebertot Saint-André-d’Hébertot Calvados



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00