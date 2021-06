Montoir-de-Bretagne Eglise Loire-Atlantique, Montoir-de-Bretagne Visite libre de l’Eglise de Montoir de Bretagne Eglise Montoir-de-Bretagne Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Montoir-de-Bretagne

Visite libre de l’Eglise de Montoir de Bretagne Eglise, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Montoir-de-Bretagne. Visite libre de l’Eglise de Montoir de Bretagne

le samedi 18 septembre à Eglise

Evocation de l’histoire et des équipements de l’église à l’aide d’un diaporama et présentation de la réhabilitation du chemin de croix . Visite aux mêmes heures du musée de la Marine en Bois à proximité rue de Chateaubriand

Gratuit. Places en fonction des règles sanitaires

Visite libre de l’église première participation Eglise 1 rue Pierre Curie 44550 Montoir-de-Bretagne Montoir-de-Bretagne Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Montoir-de-Bretagne Étiquettes évènement : Autres Lieu Eglise Adresse 1 rue Pierre Curie 44550 Montoir-de-Bretagne Ville Montoir-de-Bretagne lieuville Eglise Montoir-de-Bretagne