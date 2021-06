Maynal Église de Maynal Jura, Maynal Visite libre de l’église de Maynal Église de Maynal Maynal Catégories d’évènement: Jura

Cette église où repose les reliques de Saint-Cloud est mentionnée dès 1049 dans une bulle du pape. Construite au XVIème siècle, elle abrite des pierres tombales des XVIème et XVIIème siècles et des stalles sculptées du XIVème siècle. Son clocher, à l’origine tour défensive, compte parmi les grands clochers jurassiens.

