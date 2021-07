Coux Église de Lubilhac Ardèche, Coux Visite libre de l’église de Lubilhac Église de Lubilhac Coux Catégories d’évènement: Ardèche

Entrée libre

Construite avant 1179, l’église de Lubilhac est l’un des trois derniers joyaux de l’art roman du Vivarais. Elle est inscrite au titre des monuments historiques. Église de Lubilhac Lieu-dit « Lubilhac », 07000 Coux, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Coux Ardèche

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T16:00:00

