Visite libre de l'église de l'Assomption

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Ouverture de l'église de Saint-Aquilin-de-Corbion

L'église sera exceptionnellement ouverte à la visite. Ce sera l'occasion d'admirer le plafond en bois peint, les murs polychromes, le mobilier ainsi que les travaux de réfection des vitraux réalisés en fin d'année 2020.

Église Notre Dame de l'Assomption
Le bourg, 61380 Saint-Aquilin-de-Corbion
Orne

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

