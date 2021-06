Bernières-sur-Mer Église de la Nativité de Notre-Dame Bernières-sur-Mer, Calvados Visite libre de l’église de la Nativité de Notre-Dame Église de la Nativité de Notre-Dame Bernières-sur-Mer Catégories d’évènement: Bernières-sur-Mer

Calvados

Visite libre de l’église de la Nativité de Notre-Dame Église de la Nativité de Notre-Dame, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Bernières-sur-Mer. Visite libre de l’église de la Nativité de Notre-Dame

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église de la Nativité de Notre-Dame

Visite détaillée de l’église de la Nativité de Notre-Dame, classée MH. Bel exemple de l’architecture normande médiévale (nef du XIIe et choeur du XIIIe siècles). Ancien lieu de culte des chanoines trésoriers de l’Evêché de Bayeux. Construite en pierre de Creully comme la cathédrale dont elle reprend de nombreux motifs decoratifs et architecturaux. Accè exceptionnel au triforium du choeur gothique, en visite guidée. Remise de documents Visite libre de l’église Église de la Nativité de Notre-Dame Rue du Général Leclerc, 14990 Bernières-sur-mer Bernières-sur-Mer Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bernières-sur-Mer, Calvados Étiquettes évènement : Autres Lieu Église de la Nativité de Notre-Dame Adresse Rue du Général Leclerc, 14990 Bernières-sur-mer Ville Bernières-sur-Mer lieuville Église de la Nativité de Notre-Dame Bernières-sur-Mer