Granier Église Saint-Barthélémy Granier, Savoie Visite libre de l’église baroque de Granier Église Saint-Barthélémy Granier Catégories d’évènement: Granier

Savoie

Visite libre de l’église baroque de Granier Église Saint-Barthélémy, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Granier. Visite libre de l’église baroque de Granier

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Barthélémy

Originalité en Tarentaise, elle garde le plan en cul-de-four avec un clocher coiffé d’une flèche en tuf, édifié par Pierre Martinet, maître-maçon, originaire de la Valsésia (1732).Jacques-Antoine Todesco, valsésian, réalise le maître-autel en 1677. Le mur concave et les deux fenêtres latérales du chœur ont limité son développement habituel en largeur. De chaque côté, deux grandes statues de saint Barthélémy et saint Grat (ils étaient invoqué l’un pour les troupeaux, l’autre pour les semailles). Les toiles peintes mettent en scène saint Nicolas et saint Barthélémy au registre principal et le martyre de saint Barthélémy au registre supérieur. A gauche, se situe le retable du Rosaire et à droite, celui de saint Antoine abbé : des deux côtés , les ornements de roses ou de lauriers attestent des hésitations des destinations de ces cultes. Visite de l’église actuelle, agrandie à partir du bâtiment médiéval. Église Saint-Barthélémy Granier-sur-Aime, 73210 Aime, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Granier Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Granier, Savoie Étiquettes évènement : Autres Lieu Église Saint-Barthélémy Adresse Granier-sur-Aime, 73210 Aime, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Granier lieuville Église Saint-Barthélémy Granier