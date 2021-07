Rampillon Église Saint-Éliphe Rampillon, Seine-et-Marne Visite libre de l’église avec projection d’un diaporama Église Saint-Éliphe Rampillon Catégories d’évènement: Rampillon

Visite libre de cette église du XIIIe siècle inscrite au titre des monuments historiques par Prosper Mérimée en 1846. Après avoir vu un diaporama de 11 minutes, vous pourrez flaner à l’intérieur de l’église pour y découvrir une merveille d’architecture, une chapelle consacrée à la Vierge, des pierres tombales de chevaliers, un gisant, un triforium avec des piliers montrant des traces de polychromies. À l’extérieur, vous pourrez admirer 2 portails finement sculptés, une tour imposante et bien d’autres choses…

