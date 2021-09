Saint-Martin-le-Vinoux Saint-Martin-le-Vinoux Isère, Saint-Martin-le-Vinoux Visite libre de l’église avec informations Saint-Martin-le-Vinoux Saint-Martin-le-Vinoux Catégories d’évènement: Isère

Saint-Martin-le-Vinoux

Visite libre de l’église avec informations Saint-Martin-le-Vinoux, 18 septembre 2021, Saint-Martin-le-Vinoux. Visite libre de l’église avec informations 2021-09-18 – 2021-09-18

Saint-Martin-le-Vinoux Isère Saint-Martin-le-Vinoux cœur restauration

vitraux

clocher restauration claude.guirimand@orange.fr +33 6 80 35 87 39 dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, Saint-Martin-le-Vinoux Autres Lieu Saint-Martin-le-Vinoux Adresse Ville Saint-Martin-le-Vinoux lieuville 45.1864#5.73647