Visite libre de l’Ecomusée, spectacle à 17h00. Ecomusée des Monts du Forez, 14 mai 2022, Usson-en-Forez.

Visite libre de l’Ecomusée, spectacle à 17h00.

Ecomusée des Monts du Forez, le samedi 14 mai à 14:00

Depuis sa création, l’écomusée valorise un patrimoine exceptionnel illustrant les traditions et les savoir-faire du Haut Forez et l’Auvergne. Au cœur d’une muséographie contemporaine, le musée présente 1500 m² d’expositions permanentes et temporaires : Une ferme au début du 20e s.- le regard découpé, une journée ordinaire en 1923 – l’Eglise catholique en haut-forez. – Icidmago, Usson en forez et le haut forez gallo romain. – Cluny, Chantilly, Blonde …, les dentellières. – Le trésor des contes, le patrimoine oral. – Le grenier du musée. – Les paillons de seigle, une production régionale oublié. – L’industrie aussi ! – L’atelier du charron. – Le jardin de curé (jardin remarquable). – La tour-belvédère. Visite libre et gratuite de l’Ecomusée et du jardin de curé de 14h à 22h. ***Spectacle “L’Art de ménager les femmes” à 17h00.** ***Venez échanger avec l’artiste, Janine Martin – Prades autour de son exposition « Mon savon ».** **Passez du musée de Usson en Forez au musée d’Estivareilles! En embarquant dans l’une des navettes de la nuit des Musées proposées par le train touristique du Haut Forez. *2€ pour assurance.**

Entrée libre et gratuite

Visite libre de l’écomusée de 14h à 22h

Ecomusée des Monts du Forez Quartier Saint-Joseph Place Alex Folléas, 42550 Usson-en-Forez, Loire Usson-en-Forez Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T22:00:00