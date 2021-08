Furiani L'ile de l'Ischia Nova - Réserve Naturelle de l'étang de Biguglia,Ecomusée du Fortin Furiani, Haute-Corse Visite libre de l’écomusée du Fortin, Réserve Naturelle de l’Etang de Biguglia L’ile de l’Ischia Nova – Réserve Naturelle de l’étang de Biguglia,Ecomusée du Fortin Furiani Catégories d’évènement: Furiani

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à L’ile de l’Ischia Nova – Réserve Naturelle de l’étang de Biguglia, Ecomusée du Fortin

Venez découvrir l’Ecomusée du Fortin au coeur de la réserve naturelle de l’Etang de Biguglia. Nous vous proposons une visite libre de l’Ecomusée avec pour thème du parcours l’époque néolithique. Visite libre de l’Ecomusée du Fortin L’ile de l’Ischia Nova – Réserve Naturelle de l’étang de Biguglia,Ecomusée du Fortin Route de l’Etang, 20600 Furiani Furiani Haute-Corse

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T17:00:00

