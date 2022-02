Visite libre de l’Ecomusée des Forges Ecomusée des Forges Inzinzac-Lochrist Catégories d’évènement: Inzinzac-Lochrist

Visite libre de l'Ecomusée des Forges

Ecomusée des Forges, le samedi 14 mai à 19:00

Partez à la découverte d’une histoire passionnante et méconnue : celles des Forges d’Hennebont ! A partir de 1860, les rives du Blavet accueillent une usine de fer blanc fournissant les conserveries littorales de poisson en boîtes de conserve. Attirant les paysans des campagnes alentours, les usines rythment rapidement toute la vie sociale et ce jusqu’à leur fermeture en 1966. Histoire locale, lutte pour les droits sociaux, évolution des machines et des techniques, vie ouvrière… Autant de thématiques qu’une riche collection d’outils, costumes, photographies, films et maquettes vous feront découvrir. Profitez de la Nuit des Musées pour découvrir l’Ecomusée des Forges lors d’une visite nocturne ! Ecomusée des Forges Mail François Giovannelli, 56650 Inzinzac-Lochrist Inzinzac-Lochrist Morbihan

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:00:00

