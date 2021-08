Paris École militaire Paris Visite libre de l’École militaire de Paris École militaire Paris Catégorie d’évènement: Paris

L’École militaire est située au cœur de Paris à l’une des extrémités du Champ de Mars (7e arrdt), faisant face à la Tour Eiffel. Fondée en 1751 sous le règne de Louis XV, elle a vu passé entre ses murs Napoléon Ier qui y fut même élève, la reine Victoria, Napoléon III, le général De Gaulle ou bien encore le pape Jean-Paul II. Elle a été classée monument historique en 1990. 270 ans après sa création, l’École militaire poursuit sa mission : l’enseignement militaire supérieur des officiers.

Visites libres ou guidées (inscription sur place)

École militaire 1 place Joffre 75007 Paris

