Nuit des musées Visite libre de l'Ecclesia Ecclesia, cité patrimoine Samedi 14 mai, 18h00 Entrée : 4€ (dont 3€ reversés à la Fondation du patrimoine)

Poussez les portes de l’Ecclesia et explorez le site archéologique Saint-Martin à travers ses 2000 ans d’histoire : découvrez l’un des sites funéraires mérovingiens les plus importants d’Europe !

Poussez les portes de l’Ecclesia et explorez le site archéologique Saint-Martin à travers ses 2000 ans d’histoire : du quartier gallo-romain à l’église Saint-Martin, en passant par la nécropole et la basilique paléochrétienne, découvrez l’un des sites funéraires mérovingiens les plus importants d’Europe !

Accès à la galerie Philippe Kahn, au site archéologique Saint-Martin et à la galerie d’approfondissement.

Ecclesia, 2000 ans d’histoire à Luxeuil-les-Bains

À Luxeuil-les-Bains, les curieux n’ont qu’à lever les yeux pour admirer tout le savoir-faire architectural des années passées. 17 sites classés monuments historiques, témoins de ce riche héritage, se dressent fièrement le long du sentier du patrimoine. Une concentration exceptionnelle pour cette petite ville.

Autrefois enfouis sous nos pieds, des fouilles ont par ailleurs révélé des vestiges archéologiques. Ils sont à présent précieusement conservés et mis en scène dans un bâtiment contemporain, prouesse architecturale de l’architecte local Michel Malcotti.

Et c’est bien tout ça l’Ecclesia : un bâtiment ouvrant sur les vestiges archéologiques de la place Saint-Martin et qui se veut également l’étendard de l’ensemble du patrimoine de cette station thermale. Riche de plus de 2 000 ans d’histoire, Luxeuil-les-Bains, dotée d’une architecture si singulière, est l’une des plus belles villes de la région. Alors bon voyage à vous !

By train: Luxeuil-les-Bains (TER) and Remiremont (TGV) stations/ Aillevillers (TER) station – Bus Viamobigo network: call +33 3 80 11 29 29. Or by taxi, Tel.: 03 84 93 73 00 – By road Autoroute A31 via Nancy/ Autoroute A36 via Besançon – Getting around in Luxeuil-les-Bains: “Luxeuil le bus” is a service provided by Buses Tard, it allows you to move around in Luxeuil and its surroundings from 7:20 to 18:45. For further information, call 03 84 40 15 15. Possibility of a drop-off in front of the Tourist Office. Admission: €4 (including €3 donated to the Heritage Foundation) Saturday 14 May, 18:00

Ecclesia, 2000 years of history in Luxeuil-les-Bains

In Luxeuil-les-Bains, the curious need only look up to admire all the architectural know-how of past years. 17 sites classified as historic monuments, witnesses to this rich heritage, proudly stand along the heritage trail. An exceptional concentration for this small town.

Once buried under our feet, excavations have also revealed archaeological remains. They are now carefully preserved and staged in a contemporary building, an architectural feat by local architect Michel Malcotti.

And it’s all that L’Ecclesia: a building that opens onto the archaeological remains of the Place Saint-Martin and which is also the banner of the entire heritage of this spa. With more than 2,000 years of history, Luxeuil-les-Bains, with its unique architecture, is one of the most beautiful cities in the region. So have a good trip!

Empuje las puertas de la Ecclesia y explore el sitio arqueológico de San Martín a través de sus 2000 años de historia: del barrio galo-romano a la iglesia de San Martín, pasando por la necrópolis y la basílica paleocristiana, ¡descubra uno de los sitios funerarios merovingios más importantes de Europa!

Acceso a la galería Philippe Kahn, al sitio arqueológico Saint-Martin y a la galería de profundización.

• Entrada: 4€ (de los cuales 3€ donados a la Fundación del Patrimonio)

• De 18h a 22h

• Última entrada 45 minutos antes del cierre del emplazamiento

Entrada: 4€ (3€ donados a la Fundación del Patrimonio) Sábado 14 mayo, 18:00

