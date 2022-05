Visite libre de l’Atelier des petits pavés Atelier des petits pavés, 3 juin 2022, Saint-Sauveur-le-Vicomte.

Visite libre de l’Atelier des petits pavés

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Atelier des petits pavés

L’ “Atelier des petits pavés” est une galerie d’art qui se prolonge sur un petit jardin poétique très spectaculaire. Aux beaux-jours, on peut aller voir en situation ses “mosaïques au vent”, des reproductions de mon travail d’artiste-mosaïste, étudiées pour résister à tous les temps et à animer, égayer et personnaliser les jardins. Une visite qui fait la part belle à l’accord entre le végétal et l’art et fait appel à l’imaginaire : le mien, le vôtre. Ici, on flâne, on rêve, on détaille le foisonnement d’idées, et on s’amuse aussi car ce jardin a de l’humour !

20 pers max.

L’ “Atelier des petits pavés” est une galerie d’art qui se prolonge sur un jardin poétique animé par des “mosaïques au vent”, des reproductions de mes œuvres étudiées pour résister dehors et égayer!

Atelier des petits pavés 50390 St Sauveur le Vicomte Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T19:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T19:00:00