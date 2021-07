Paris Assemblée nationale Paris Visite libre de l’Assemblée nationale Assemblée nationale Paris Catégorie d’évènement: Paris

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Assemblée nationale

Inscriptions préalables obligatoires à partir du 6 septembre 2021. Sous réserve de l'évolution du contexte sanitaire, l'Assemblée nationale participera aux Journées européennes du patrimoine les 18 et 19 septembre 2021. Assemblée nationale 128 rue de l'Université 75007 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:30:00

