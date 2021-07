Saint-Nazaire-en-Royans Office de Tourisme du Pays du Royans - Aqueduc et Espace Royans & Vercors Drôme, Saint-Nazaire-en-Royans Visite libre de l’aqueduc de Saint Nazaire en Royans Office de Tourisme du Pays du Royans – Aqueduc et Espace Royans & Vercors Saint-Nazaire-en-Royans Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Nazaire-en-Royans

Visite libre de l’aqueduc de Saint Nazaire en Royans Office de Tourisme du Pays du Royans – Aqueduc et Espace Royans & Vercors, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Saint-Nazaire-en-Royans. Visite libre de l’aqueduc de Saint Nazaire en Royans

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Office de Tourisme du Pays du Royans – Aqueduc et Espace Royans & Vercors

Vous découvrirez les patrimoines naturels, culturels et historiques du Royans Vercors, lors de la visite de l’espace Royans Vercors. Puis la montée sur l’aqueduc vous permettra d’admirer le paysage sur le Vercors.

Entrée libre.

Découvrez les patrimoines du Royans Vercors et admirez la vue au sommet de l’aqueduc à 35 mètres de hauteur. Office de Tourisme du Pays du Royans – Aqueduc et Espace Royans & Vercors 1 place des fontaines de Thaïs, 26190 Saint Nazaire en Royans Saint-Nazaire-en-Royans Drome

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saint-Nazaire-en-Royans Étiquettes évènement : Autres Lieu Office de Tourisme du Pays du Royans - Aqueduc et Espace Royans & Vercors Adresse 1 place des fontaines de Thaïs, 26190 Saint Nazaire en Royans Ville Saint-Nazaire-en-Royans lieuville Office de Tourisme du Pays du Royans - Aqueduc et Espace Royans & Vercors Saint-Nazaire-en-Royans