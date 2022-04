Visite libre de l’appartement de Stéphane Mallarmé et du jardin Musée départemental Stéphane Mallarmé, 14 mai 2022 19:00, Vulaines-sur-Seine.

Nuit des musées Visite libre de l’appartement de Stéphane Mallarmé et du jardin Musée départemental Stéphane Mallarmé Samedi 14 mai, 19h00 Entrée libre

Profitez de cette nuit spéciale pour (re)découvrir gratuitement l’appartement de Stéphane Mallarmé et le jardin du musée !

Profitez de cette nuit spéciale pour (re)découvrir gratuitement l’appartement reconstitué de Stéphane Mallarmé, avec ses meubles, ses objets familiers, ses souvenirs et des œuvres de ses amis artistes, ainsi que le jardin du musée.

Cette année, le musée fête ses 30 ans, c’est l’occasion ou jamais !

Le musée Stéphane Mallarmé restitue le charme de sa maison de villégiature à travers les meubles, les objets familiers et la bibliothèque du poète et des œuvres de ses amis peintres et sculpteurs.

http://www.musee-mallarme.fr

Free entry Saturday 14 May, 19:00

The Stéphane Mallarmé Museum restores the charm of his holiday home through furniture, familiar objects and the poet’s library and the works of his friends painters and sculptors.

Aproveche esta noche especial para (re)descubrir gratuitamente el apartamento reconstituido de Stéphane Mallarmé, con sus muebles, sus objetos familiares, sus recuerdos y las obras de sus amigos artistas, así como el jardín del museo.

Este año, el museo celebra sus 30 años, ¡es la ocasión o nunca!

Entrada libre Sábado 14 mayo, 19:00

4 promenade Stéphane Mallarmé 77870 Vulaines-sur-Seine 77870 Vulaines-sur-Seine Île-de-France