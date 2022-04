Visite libre de l’appartement de Stéphane Mallarmé et du jardin Musée départemental Stéphane Mallarmé Vulaines-sur-Seine Catégories d’évènement: Seine-et-Marne

Musée départemental Stéphane Mallarmé, le samedi 14 mai à 19:00

Profitez de cette nuit spéciale pour (re)découvrir gratuitement l’appartement reconstitué de Stéphane Mallarmé, avec ses meubles, ses objets familiers, ses souvenirs et des œuvres de ses amis artistes, ainsi que le jardin du musée. Cette année, le musée fête ses 30 ans, c’est l’occasion ou jamais !

Entrée libre

Musée départemental Stéphane Mallarmé 4 promenade Stéphane Mallarmé 77870 Vulaines-sur-Seine

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:00:00

Musée départemental Stéphane Mallarmé
Adresse: 4 promenade Stéphane Mallarmé 77870 Vulaines-sur-Seine
Ville: Vulaines-sur-Seine
Departement: Seine-et-Marne

