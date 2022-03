Visite libre de l’appartement d’Auguste Comte Maison d’Auguste Comte Paris Catégorie d’évènement: Paris

La Maison d’Auguste Comte est un appartement-musée dans lequel vécut le philosophe français Auguste Comte (1798-1857). Situé au 10 rue Monsieur le Prince, dans le 6e arrondissement de Paris, il s’agit du dernier domicile qu’il occupa, de 1841 jusqu’à sa mort en 1857. Par la suite, ses disciples veillèrent à conserver la demeure qui avait vu naître sa philosophie, respectant par-là les dernières volontés de leur maître. Devenu musée, l’appartement, désormais propriété d’une association internationale consacrée à Auguste Comte, est ouvert à la visite. Une fois passé le seuil de la porte, le visiteur découvre le domicile du philosophe qui est resté tel qu’il l’a connu – véritable capsule temporelle – avec son mobilier d’origine et les objets lui ayant appartenu. Le parcours thématique récemment mis en place, par le biais d’un dispositif muséographique qui préserve l’authenticité du lieu, renseigne le visiteur sur la philosophie d’Auguste Comte.

Visite libre de l’appartement du philosophe Auguste Comte, fondateur du positivisme, resté intact depuis sa mort en 1857. Maison d’Auguste Comte 10 rue Monsieur-le-Prince 75006 Paris Paris Paris

