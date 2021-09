Paris Ambassade d'Autriche Paris Visite libre de l’Ambassade d’Autriche Ambassade d’Autriche Paris Catégorie d’évènement: Paris

Découvrez les salons historiques et le jardin de l’hôtel de Chezelles qui abrite l’Ambassade d’Autriche à Paris depuis 1949. À noter qu’en fonction de la situation sanitaire liée au Covid19 à la date de l’événement, des adaptations d’horaires et du nombre de visiteurs ainsi que des contraintes sanitaires supplémentaires pourraient intervenir à courte échéance. Plus d’infos: [[https://t1p.de/jt6t](https://t1p.de/jt6t)](https://t1p.de/jt6t)

Entrée libre sans inscription par groupe de 25 personnes dans le respect de la jauge sanitaire en vigueur. Masque obligatoire. Forte fréquentation lors des précédentes éditions, longue file d’attente à prévoir.

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00

