Visite libre de l’Airborne museum Airborne museum Sainte-Mère-Église, samedi 18 mai 2024.

Visite libre de l'Airborne museum A l'occasion de la Nuit des Musées 2024, l'Airborne Museum ouvre ses portes en nocturne au public, jusqu'à 22h30. Le tarif préférentiel de 8,50€ pour les adultes, et 5,50€ pour les enfants en individ… Samedi 18 mai, 19h00 Airborne museum Dernière admission 21h30, 8,5€, 5,5€ enfant.

Début : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:30:00+02:00

A l’occasion de la Nuit des Musées 2024, l’Airborne Museum ouvre ses portes en nocturne au public, jusqu’à 22h30. Le tarif préférentiel de 8,50€ pour les adultes, et 5,50€ pour les enfants en individuel sera appliqué durant la soirée. Le but est de permettre aux visiteurs de découvrir les nouveautés qui viendront tout juste d’être introduites au musée: le nouveau bâtiment WACO, le bâtiment Occupation, et le parc rénové.

Airborne museum 14 rue Eisenhower, 50480 Sainte-Mère-Eglise Sainte-Mère-Église 50480 Sainte-Mère-Église Manche Normandie http://www.airborne-museum.org L’Airborne Museum est situé au coeur de Sainte-Mère-Eglise, face au clocher sur lequel le parachutiste John Steele est resté suspendu. À travers une muséographie spectaculaire et réaliste, l’Airborne Museum vous fera vivre le Jour-J aux côtés des parachutistes Américains des 82e et 101e Airborne. De la préparation du Débarquement en Angleterre, jusqu’aux combats qui menèrent à la Liberté, vous accompagnerez les troupes aéroportées dans leur chemin vers la Victoire.

Découvrez une exceptionnelle collection d’objets historiques, un authentique planeur et un avion C-47 ayant participé aux opérations du Jour-J.

Nouveau : Dans le tout nouveau bâtiment « Opération Neptune » préparez-vous à vivre les parachutages du 6 juin 1944 ! Embarquez de nuit dans un avion C-47 en Angleterre, puis atterrissez sur la place de Sainte-Mère-Eglise au milieu des combats et prenez part aux opérations qui suivirent.

