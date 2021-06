Alençon Aérodrome d'Alençon -Valframbert Alençon, Orne Visite libre de l’aérodrome Aérodrome d’Alençon -Valframbert Alençon Catégories d’évènement: Alençon

L’Aéro-club de l’Orne, l’Amicale alençonnaise des avions anciens, l’aéromodèle club alençonnais, l’association de voltige alençonnaise, le Centre Départemental de Formation au Vol à Voile de l’Orne, les archives municipales d’Alençon, vous convient à prendre de la hauteur et de l’air et à venir découvrir un patrimoine peu connu : celui de l’aéronautique. Des portes ouvertes à l’aérodrome avec un programme d’exception : baptêmes de l’air, voltiges aériennes, présence de l’Armée de l’air et de l’espace, de la Marine nationale, de l’hélicoptère du SAMU, exhibition des avions anciens et du nouvel avion de voltige (de construction française/normande), d’une montgolfière (sous réserve), ateliers et animations, expositions, missions pour aéronautes en herbe, témoignages… Exceptionnellement, les portes ouvertes à l’aérodrome s’organisent pour les journées européennes du Patrimoine ! Aérodrome d’Alençon -Valframbert Avenue de Quakenbruck, 61000 Alençon Alençon Orne

