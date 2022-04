Visite libre de l’accrochage des 12 portraits d’artistes par Chloé Cruchaudet Musée de l’imprimerie et de la communication graphique, 14 mai 2022 19:00, Lyon.

Nuit des musées Visite libre de l’accrochage des 12 portraits d’artistes par Chloé Cruchaudet Musée de l’imprimerie et de la communication graphique Samedi 14 mai, 19h00 Entrée libre

Profitez de la Nuit des Musées pour admirer les 12 portraits d’artistes graphiques qui rythment notre collection permanente, réalisés par l’illustratrice Chloé Cruchaudet.

Les musées sont peuplés de fantômes, qui apparaissent ou se cachent derrière les oeuvres et les objets qui vous sont présentés.

Cet accrochage de 12 calicots grand format montre 12 figures marquantes de l’histoire de la communication graphique. Il permet de placer nos projecteurs sur les visages et les corps d’artistes du monde entier, présents ou passés, et de les faire (re)venir parmi nous dans le parcours permanent du musée. [Douze portraits d’artistes engagés](https://www.imprimerie.lyon.fr/fr/edito/chloe-cruchaudet), dont beaucoup ont oeuvré à la marge de l’histoire de l’art officielle, afin de célébrer la pluralité, la diversité des approches artistiques et des regards. Douze biographies détonantes, riches, marquantes et complémentaires dans le temps et l’espace, à redécouvrir notamment grâce aux indices laissés par Chloé Cruchaudet dans ses dessins.

Dans un bâtiment de la Renaissance, ancien hôtel de ville de Lyon, est présenté un panorama unique de l’histoire du livre et des techniques graphiques de Gutenberg à nos jours.

http://www.imprimerie.lyon.fr

Free entry Saturday 14 May, 19:00

In a building(ship) of Renaissance, old(former) Town hall of Lyons, is presented an unique(only) panorama of the history(story) of the book and of graphic techniques of Gutenberg in our days.

Los museos están poblados de fantasmas, que aparecen o se esconden detrás de las obras y los objetos que se le presentan.

Esta escaramuza de 12 calicas de gran formato muestra 12 figuras destacadas de la historia de la comunicación gráfica. Permite poner nuestros proyectores sobre las caras y los cuerpos de artistas de todo el mundo, presentes o pasados, y hacerlos (re)venir entre nosotros en el recorrido permanente del museo. Doce retratos de artistas comprometidos, muchos de los cuales han trabajado al margen de la historia del arte oficial, para celebrar la pluralidad, la diversidad de enfoques artísticos y miradas. Doce biografías detonantes, ricas, impactantes y complementarias en el tiempo y el espacio, que redescubrir sobre todo gracias a los indicios dejados por Chloé Cruchaudet en sus dibujos.

Entrada libre Sábado 14 mayo, 19:00

13 rue de la Poulaillerie, 69002 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes 69002 Lyon Auvergne-Rhône-Alpes