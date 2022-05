Visite libre de l’accrochage des 12 portraits d’artistes par Chloé Cruchaudet Musée de l’imprimerie et de la communication graphique Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Les musées sont peuplés de fantômes, qui apparaissent ou se cachent derrière les oeuvres et les objets qui vous sont présentés. Cet accrochage de 12 calicots grand format montre 12 figures marquantes de l’histoire de la communication graphique. Il permet de placer nos projecteurs sur les visages et les corps d’artistes du monde entier, présents ou passés, et de les faire (re)venir parmi nous dans le parcours permanent du musée. [Douze portraits d’artistes engagés](https://www.imprimerie.lyon.fr/fr/edito/chloe-cruchaudet), dont beaucoup ont oeuvré à la marge de l’histoire de l’art officielle, afin de célébrer la pluralité, la diversité des approches artistiques et des regards. Douze biographies détonantes, riches, marquantes et complémentaires dans le temps et l’espace, à redécouvrir notamment grâce aux indices laissés par Chloé Cruchaudet dans ses dessins.

Entrée libre

Profitez de la Nuit des Musées pour admirer les 12 portraits d’artistes graphiques qui rythment notre collection permanente, réalisés par l’illustratrice Chloé Cruchaudet. Musée de l’imprimerie et de la communication graphique 13 rue de la Poulaillerie, 69002 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Lyon Cordeliers Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:00:00

