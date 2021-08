Saint-Denis-lès-Sens Chapelle de Sainte-Colombe-les-Sens Saint-Denis-lès-Sens, Yonne Visite libre de l’Abbaye Sainte-Colombe de Saint-Denis-lès-Sens Chapelle de Sainte-Colombe-les-Sens Saint-Denis-lès-Sens Catégories d’évènement: Saint-Denis-lès-Sens

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

L’abbaye Sainte-Colombe de Saint-Denis-lès-Sens est une abbaye fondée au VIIe siècle à Saint-Denis-lès-Sens en 620. À partir du XIe siècle elle est connue pour les reliques de saint Thibaut rapportées d’Italie en 1075. Saint Thomas Becket y a vécu de 1166 à 1170 et y rencontre le pape Alexandre III qui lui-même y réside 25 mois pendant son exil. L’église est démolie pendant la Révolution française en 1792 et les reliques de la sainte disparaissent. Au xixe siècle, une chapelle de l’Immaculée Conception est construite à cet emplacement. L’édifice est inscrit au titre des monuments historiques en 1966.

Chapelle de Sainte-Colombe-les-Sens 12 Rue de l'Abbaye 89100 Saint-Denis-lès-Sens

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

