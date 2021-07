Valence-sur-Baïse Abbaye de Flaran Gers, Valence-sur-Baïse Visite libre de l’abbaye et des expositions Abbaye de Flaran Valence-sur-Baïse Catégories d’évènement: Gers

L’Abbaye de Flaran, Centre patrimonial départemental, Grand Site d’Occitanie et écrin cistercien, vous accueille pour ses 38eme Journées du patrimoine. Venez découvrir les bâtiments classés Monument historique, mais aussi les jardins d’inspiration médiévale réaménagés en 2020 et les expositions temporaires en cours : _- Jean Dieuzaide, Les grands formats…_, photographie contemporaine – cloître _- Lydie Arickx, Ne me consolez pas…_, peinture contemporaine – église – _William Einstein (1907-1972), Une rétrospective_ ?, peinture contemporaine – logis – _Ken Paine… la donation Simonow_, dessin et peinture contemporains – dortoir

Protocole sanitaire en vigueur : pass sanitaire, masque, nettoyage des mains et respect de la distanciation

Venez découvrir l’abbaye de Flaran, ses jardins et ses expositions temporaires. Abbaye de Flaran Village, 32310 Valence-sur-Baïse Valence-sur-Baïse Gers

