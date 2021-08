Bouillac Ancienne abbaye cistercienne de Grandselve Bouillac, Tarn-et-Garonne Visite libre de l’abbaye et de son musée Ancienne abbaye cistercienne de Grandselve Bouillac Catégories d’évènement: Bouillac

Samedi 18 et dimanche 19 septembre, entre 9h et 18h, venez à la découverte du site où se trouvait cette abbaye cistercienne du XIIe – XVIIIe siècles, une des plus grandes du Sud de la France ! Visitez son musée lapidaire avec sa fameuse collection de carrelages. Manifestation organisée par l’association Les Amis de l’Abbaye de Grandselve Renseignements et informations au : 06 10 16 39 34 N’hésitez pas à faire un don ou acheter des cartes, photos ou livres sur l’abbaye à l’association des amis de l’abbaye.

Respect des consignes sanitaires en vigueur

Partez sur les traces de l’ancienne Abbaye cistercienne de Grandselve et de son musée lapidaire. Ancienne abbaye cistercienne de Grandselve 82600 Bouillac Bouillac Tarn-et-Garonne

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:00:00

