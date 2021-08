Visite libre de l’abbaye du Mont-Saint-Michel avec accès à Notre Dame sous Terre Abbaye du Mont-Saint-Michel, 18 septembre 2021, Le Mont-Saint-Michel.

Visite libre de l’abbaye du Mont-Saint-Michel avec accès à Notre Dame sous Terre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Abbaye du Mont-Saint-Michel

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir ou re découvrir l’abbaye du Mont-Saint-Michel en visite libre et accédez à des salles fermées au public. Haut lieu de pèlerinage au Moyen-Age, l’abbaye bénédictine du Mont-Saint-Michel est l’un des exemples les plus remarquables de l’architecture à la fois religieuse et militaire de l’époque médiévale. Inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO et disposant de plus de 20 salles ouvertes à la visite, ce monument national hors du commun représente un prodige d’architecture avec l’église abbatiale, le cloître, le réfectoire, le promenoir des moines, les jardins de la Merveille et la terrasse de l’Ouest surplombant l’immensité de la baie. Une autre alternative à la visite de l’abbaye et d’assister, tout au long de l’année à la programmation culturelle où se croisent concerts d’exception, expositions, animations familles ou, à la tombée de la nuit en juillet et août, une promenade nocturne ponctuée de musique et de lumière.

Pour venir découvrir l’abbaye du Mont-Saint-Michel les 18 et 19 septembre, pensez à réserver votre créneau de passage en ligne sur le site Internet de l’abbaye du Mont Saint-Michel et à vous munir de votre Pass sanitaire.

Découvrez gratuitement le sommet d’un site d’exception : l’abbaye du Mont-Saint-Michel. Vingt salles à parcourir en visite libre pour un voyage au cœur de 1300 ans d’histoire…

Abbaye du Mont-Saint-Michel 50170 Le Mont-Saint-Michel Le Mont-Saint-Michel Manche



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T17:00:00