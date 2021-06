Argoules Abbaye de Valloires Argoules, Somme Visite libre de l’Abbaye de Valloires Abbaye de Valloires Argoules Catégories d’évènement: Argoules

Fondée à Argoules en 1158 avec l’appui des Comtes de Ponthieu, l’Abbaye a été détruite au fil des siècles puis reconstruite au 17ème et 18ème siècles. Si l’architecture est sobre, elle s’oppose à l’intérieur baroque, oeuvre de l’autrichien Simon de Pfaffenhoffen et du ferronnier Jean-Baptiste Veyren. En 1922 Thérèse Papillon y installa un préventorium et plus de 20 000 enfants y ont été accueillis, il a fermé en 1976. Au cours de la visite libre, vous découvrirez l’église, le cloitre, la sacristie, le grand salon, la salle capitulaire…

