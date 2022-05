Visite libre de l’abbaye de Saint-Savin et Concert de harpe Abbaye de Saint-Savin, 14 mai 2022 20:00, Saint-Savin.

Venez découvrir l’abbaye de Saint-Savin, son parcours muséographique et les célèbres fresques romanes de son église avant de profiter d’un concert de harpe sur le thème de la danse (21h).

Venez découvrir l’abbaye de Saint-Savin et les célèbres fresques romanes de son église avant de profiter d’un concert de harpe qui vous proposera un voyage musical sur le thème de la danse (21h) à travers trois siècles de musique. Le programme que nous réserve la harpiste Agnès PEYTOUR mêle pièces originales et transcriptions choisies afin de mettre en valeur les couleurs, les effets sonores, les audaces et la virtuosité que la harpe autorise.

Site du Patrimoine mondial de l’Unesco, l’église de Saint-Savin est connue pour ses remarquables peintures murales de l’époque romane.

Parking sur place

https://www.abbaye-saint-savin.fr

Place de la Libération 86310 SAINT-SAVIN 86310 Saint-Savin Nouvelle-Aquitaine