Visite libre de l’abbaye de Longues Abbaye de Longues Longues-sur-Mer, vendredi 31 mai 2024.

Visite libre de l’abbaye de Longues Rendez-vous aux jardins 2024 31 mai – 2 juin Abbaye de Longues 5€, gratuit enfants.

Abbaye de Longues 15-17 rue de l’Abbaye, 14400 Longues-sur-Mer Longues-sur-Mer 14400 Calvados Normandie 02 31 21 78 41 http://www.abbayedelongues.fr/ https://www.parcsetjardins.fr/jardins/1752-abbaye-de-longues [{« type »: « link », « value »: « https://www.youtube.com/channel/UCnQNFuKjCNtpFynFA9AlC7A »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/abbayedelongues/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.linkedin.com/company/abbaye-de-longues/?viewAsMember=true »}, {« type »: « link », « value »: « https://twitter.com/abbayedelongues »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/Abbayedelongues?locale=fr_FR »}] Les jardins qui se succèdent en contrebas, offrent une promenade de charme jusqu’au vivier des moines qui borde le domaine au sud. A proximité, s’élève l’ancienne hôtellerie dont l’usage était sans doute réservé à l’abbé et à ses hôtes. Il abrite la plus ancienne charpente de type « armoricaine » de Normandie d’après le CNRS, restaurée fin 2023, d’intéressantes peintures murales du XIVe siècle, ainsi que de curieux graffitis d’objets cultuels.

Des propriétaires passionnés par sa sauvegarde et sa mise en valeur se sont succédé à l’abbaye des années 1930 jusqu’à nos jours. La famille actuellement en charge du lieu déploie tous ses efforts pour faire connaître et aimer l’abbaye de Longues, en lien avec une association constituée d’habitants du village. Un gîte confortable et spacieux peut y être loué à la semaine pour 10 personnes. Un programme de manifestations historiques, culturelles et musicales notamment est organisé lors de la haute saison. L’abbaye a été sélectionnée en 2019 pour représenter la Région Normandie au loto du patrimoine : ainsi les travaux de remise en place d’un toit sur le chœur de l’église (2022) et le changement des ardoises et d’une partie du toit de l’hôtellerie (2023) ont rythmé ces dernières années avant la suite de ce chantier perpétuel. Parking sur place

