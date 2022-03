Visite libre de l’Abbaye de Graville Musée de l’abbaye de Graville, 14 mai 2022, Le Havre.

Visite libre de l’Abbaye de Graville

Musée de l’abbaye de Graville, le samedi 14 mai à 19:00

L’Abbaye de Graville, située à flanc de coteau dans un écrin de verdure, domine Le Havre et l’estuaire de la Seine. Son abbatiale, chef-d’œuvre de l’art roman en Normandie, a connu plusieurs périodes de construction depuis le Xe siècle, le chœur ayant été reconstruit à l’époque gothique. Les bâtiments conventuels (XIIe – XVIIIe siècles), abritent quant à eux un musée doté d’une statuaire religieuse parmi la plus belle de Normandie. Eléments lapidaires médiévaux, objets liturgiques, curieuse collection de maquettes de maisons de la fin du XIXe siècle et du commencement du XXe siècle illustrant l’habitation humaine à travers les siècles, complètent l’ensemble.

Entrée ibre

Découvrez librement l’un des plus vieux monument du Havre doté de l’une des plus belle statuaire religieuse de Normandie et aussi d’une étonnante collection de maquettes de maisons.

Musée de l’abbaye de Graville Rue de l’abbaye, 76600 Le Havre Le Havre Seine-Maritime



